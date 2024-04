Il Gregorio da Catino festeggia i 60 anni con una giornata dedicata allo sport, ospite anche la Npc. Foto

RIETI - L’Istituto d’Istruzione Superiore “Gregorio da Catino” di Poggio Mirteto per festeggiare i suoi 60 anni di storia ha organizzato la prima edizione della giornata dedicata allo sport nello scenario del Palazzetto dello sport del polo didattico.

Tribuna gremita di studenti i quali hanno potuto applaudire e vedere premiati i ragazzi dei gruppi sportivi che hanno riportato grandi risultati nelle varie discipline come basket, volley calcetto, tennis e corsa.

Sono stati ospiti dell’evento che si è tenuto in mattinata a Poggio Mirteto i giocatori della Npc Rieti, lo staff dirigenziale e tecnico guidato daL Coach Francesco Ponticiello e l’ex pentatleta Nicolò Deligia.

Presenti anche i ragazzi della Sabina City Basket con il presidente Elena Caporali e il responsabile tecnico Massimiliano Salustri.

La preside dell’Istituto Valentina Bertazzoli ha ringraziato il professor Emanuele D’Artibale e la professoressa Titina Cipriano che ha curato l’organizzazione e tutti gli interventi sottolineando il grande merito degli studenti che hanno tenuto in alto il nome della scuola.

Coach Francesco Ponticiello ha ricordato l’importanza nello sport e nello studio del sacrificio dell’abnegazione e del rispetto dei valori di lealtà e appartenenza. Applausi a scena aperta anche per Nicolò Deligia il quale ha lanciato un messaggio molto forte indicando come sia importante nello sport e nella vita il sacrificio per raggiungere gli obiettivi.

Prima delle premiazioni, esibizione di basket fra i giocatori della Npc e i ragazzi della Sabina City Basket.