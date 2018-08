RIETI - Un ulteriore step di avvicinamento alla quinta edizione della Granfondo Valle del Tevere-Cicli Renzi del 9 settembre prossimo è il “giro di prova” ufficiale del percorso programmato per domenica 26 agosto. In compagnia degli del Cicloclub Fiano Romano, insieme a tanti amici ed appassionati, si potranno conoscere in anticipo alcuni dettagli sul percorso medio di 88 chilometri in alternativa alla granfondo di 120 chilometri. Per coloro che hanno da poco terminato le ferie estive, è l’occasione di pedalare insieme ed essere preparati a dovere in vista del grande appuntamento del 9 settembre, giorno della manifestazione che farà calare il sipario sulla stagione 2018 del circuito Fantabici. Per domenica prossima l’appuntamento è previsto alle 8:00 presso il Bar Cristallo (Via Milano) con la colazione offerta ai cicloamatori presenti. Sul web è sempre attivo il sito www.cicloclubfianoromano.it che presenta il programma completo, le modalità di iscrizione ed ogni particolare utile ai partecipanti.





Mercoledì 22 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:08



