E' scomparso Franco Calmanti già sindaco di Configli e presidente della IV Comunità montana “Sabina”

RIETI - Si è spento all’età di 85 anni uno dei protagonisti assoluti della storia politico amministrativa a cavallo tra il vecchio e nuovo millennio dell’intera Sabina, Franco Calmanti. Calmanti è morto nella sua Configni dove oggi si sono tenuti i funerali ai quali hanno preso parte i suoi compaesani e le tante persone che lo hanno amato ed apprezzato per la sua opera di decenni al servizio della comunità. Sindaco di Configni e poi tra i “padri” fondatori tra gli anni ’80 e ’90 della IV Comunità Montana “Sabina” di Poggio Mirteto dove ricoprì la carica di presidente prima e poi assessore per diversi mandati.

Promotore, socio fondatore e primo presidente della “Proloco Rinascita Configni”, come ricordava in un post ieri un altro ex sindaco di Configni, Antonello Angelici, iniziò la raccolta di materiale storico per la stesura di quel primo libro su Configni e sullo Statuto degli Orsini, che aveva rinvenuto nell’archivio comunale.

“Un uomo di grande spessore e amministratore capace, competente e preparato – ricorda commosso uno degli storici responsabili del servizio della Comunità Montana Sabina, Gianni Tassi- si devono a lui tante iniziative ed opere che portano come segno distintivo il marchio dell’ente montano sabino che ha visto nascere insieme ai compianti Francesco Valentini e Lucio Neri e poi crescere in anni nei quali si sono realizzate tantissime iniziative, opere, operazioni ed esperienze dall’alto valore sociale”.