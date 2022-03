RIETI - Fiamme nella notte a Configni per un violento incendio che ha interessato un fienile. Vigili del fuoco al lavoro per ore per poter estinguere le fiamme che hanno rapidamente attecchito a causa dell'ingente mole di volume del materiale interessato, secco e quindi facilmente infiammabile.

Non si conoscono le cause che hanno portato all'incendio. Terminato lo spegnimento è stata effettuata la bonifica dell'area. Sul posto anche i carabinieri del locale comando stazione.