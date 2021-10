A Configni la Prima giornata ecologica organizzata dai giovani

Lunedì 25 Ottobre 2021, 16:41

RIETI - Una domenica, quella di ieri, dedicata all’ambiente a Configni dove si è svolta la Prima Giornata Ecologica organizzata dall'associazione culturale giovanile "360° Configni" in collaborazione con tutte le associazioni del territorio comunale.

L’iniziativa

L'iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo e partecipazione da parte del Comune e da parte di tutta la popolazione. Cinquanta i partecipanti tra adulti e bambini che sono scesi in campo per bonificare e ripulire il territorio comunale. I cittadini sono stati suddivisi in gruppi di lavoro e ad ognuno è stato assegnato un compito ben preciso: gli adulti si sono occupati dalla pulizia della strada provinciale sp313 e della strada provinciale SP48 (nel tratto del territorio di Configni), delle bonifica dei fossi e di alcuni tratti sottostrada; mentre i bambini, dopo un iniziale momento formativo sul rispetto dell'ambiente e sull'importanza del riciclaggio, hanno ripulito le vie del paese e zone limitrofe.

Le dichiarazioni

«La mattinata si è conclusa con un pranzo conviviale – spiega la Presidente dell'associazione Giorgia Petracca, che ha inteso re ingraziare il sindaco Luciano Leonardi che è stato il primo a scendere in campo mettendo ed ha supportato sin dall'inizio questa iniziativa e tutti i volontari che hanno partecipato e che hanno dimostrato un grande interesse mettendo a disposizione il loro tempo, i loro mezzi personali e la loro volontà- è stata una mattinata molto impegnativa e faticosa – prosegue Giorgia Petracca- ma allo stesso tempo bella in quanto eravamo lì, tutti presenti, per lo stesso scopo ossia bonificare e proteggere il nostro piccolo e bellissimo borgo. tutti con la stessa voglia, dedizione e amore».

I rifiuti trovati sono di diverse categorie vestiti, pneumatici, batterie, pezzi di automobili, elettrodomestici, casalinghi, wc, lavandini, giochi per bambini, bottiglie di vetro e plastica, recipienti di plastica e ferro, attrezzi agricoli, damigiane e rifiuti di qualsiasi genere e tipo utilizzati per la quotidianità dalle persone. «Questa è solo la prima di tante giornate che verranno organizzate nei prossimi mesi – conclude la presidente Petracca- e ci auguriamo che sempre più persone vengano coinvolte e sensibilizzate, non solo nella pulizia ma anche nel non abbandonare i rifiuti e nel rispettare sempre tutto l'ambiente che ci circonda»