A Forano proseguono i preparativi per la “Gran Fondo Valerio Conti”

Giovedì 12 Agosto 2021, 09:16 - Ultimo aggiornamento: 09:17

RIETI – Un evento sportivo abbinato alla promozione del territorio sabino e alla cultura millenaria che caratterizza i diversi paesi della zona. Si tratta della quinta edizione della gara ciclistica “Gran Fondo Valerio Conti” organizzata dalla società Nuova Ciclisti Forano per domenica 29 agosto con partenza e arrivo al Velodromo intitolato a Elio Rimedio recentemente ripristinato dai componenti della società suddetta con la collaborazione del Comune di Forano. Nello stesso impianto si svolgeranno le operazioni di segreteria, iscrizioni, premiazioni e manifestazioni di contorno prima e dopo la gara; i preparativi sono già in atto con l’impegno del gruppo “I Reccapezzati”, il patrocinio dei comuni di Forano e Stimigliano, della Regione Lazio e del Centro Sportivo Italiano che assegnerà in tale occasione il titolo di campionato nazionale Csi Fondo.

Il percorso si snoda su un tracciato di 110 km con 1500 mt di dislivello e comprende l’impegnativa salita finale di Gradini e il tratto sterrato di 3,2 km di Foglia. Da Forano si raggiungeranno i territori comunali di Poggio Mirteto, Casperia, Cottanello, Rocchette, Calvi dell’Umbria e di altri piccoli paesi che recano tracce storiche e culturali note a livello internazionale come l’Abbazia Benedettina di Farfa e il Santuario Mariano di Vescovio. Oltre all’impegno organizzativo de “I Raccapezzati”, collaborano l’Associazione Cacciatori di Forano, il Comune, la Pro Loco e le altre associazioni locali. Le iscrizioni sono già aperte con quote di 40 euro (maschile) e 30 euro (femminile). Ulteriori informazioni sul sito www.gfvelodromoforano.it.