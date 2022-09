Carrera Cup, weekend trionfale di Francesco Maria Fenici in casa a Vallelunga

RIETI - E’ sempre vittoria e festa sul podio a Vallelunga per Francesco Maria Fenici. Proprio sul circuito di casa il pilota della FF Motorsport ha centrato la sua prima vittoria stagionale nella Porsche Carrera Cup Italia al volante della 911 GT3 Cup del team AB Racing - Centri Porsche Roma. Un successo in Michelin Cup ottenuto proprio davanti ai suoi tanti sostenitori da condividere con l’intera squadra, riferimento degli Autocentri Balduina, e tutto il Target Racing che gestisce in pista le operazioni, ma anche che bissa clamorosamente la sua prima vittoria celebrata lo scorso anno sull’autodromo romano, che diventa un vero e proprio talismano. Dopo la pausa estiva, in un weekend con presente anche famiglia, amici, fan e partner fondamentali per il suo programma sportivo di crescita nell’automobilismo, il pilota e testimonial delle riviste “Autosprint” e “Auto” ha così inaugurato al meglio la seconda, decisiva parte di stagione.

Anche perché, oltre alla vittoria conquistata in gara 1 sabato, domenica in gara 2 il driver laziale ha ottenuto un ulteriore podio grazie a un secondo posto di nuovo convincente sia nella condotta, sempre costante e sportiva, sia nel ritmo gara, competitivo e ai vertici. Il primo posto e la piazza d’onore di Vallelunga consentono a Fenici di compiere un notevole balzo avanti in classifica, dove ora in Michelin Cup ha agguantato la top-5 rilanciandosi fortemente in vista della decisiva volata finale di campionato, che il monomarca tricolore di Porsche Italia ha in programma in ottobre a Monza e al Mugello. Il successo a Vallelunga dello scorso weekend porta a quattro il computo totale delle vittorie ottenute da Francesco nella prestigiosa serie nazionale tra il 2021 e il 2022 e in tanti l’hanno potuta seguire anche in tv sui canali Sky Sport Arena e Cielo, mentre fra i partner di supporto spicca l’esclusiva serata-evento organizzata da Afinna One nella grande Hospitality Porsche.

Fenici dichiara nel post-Vallelunga: «Bellissimo godersi la prima vittoria dell’anno proprio qui e con questo pubblico. Per noi è un successo fondamentale che ha pure un valore sportivo e agonistico che ci rilancia in pieno in campionato. Siamo tornati e ci siamo! Grazie al lavoro con il team ho sempre avuto il passo dei migliori e in gara 1 sono stato abile e fortunato a evitare guai e a restare concentrato una volta al comando. Non dovevo sbagliare e così è stato, anche in gara 2, conclusa con un altro podio molto prezioso. Il feeling con la nuova macchina è cresciuto notevolmente, la squadra è compatta e a Vallelunga ho sentito la forte vicinanza di chi mi sostiene: con questi ‘ingredienti’ confido davvero che come lo scorso anno questo weekend significhi una svolta definitiva nella mia stagione».