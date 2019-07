PROGRAMMA GARE XXI GIORNATA

FOOT VOLLEY, QUARTI DI FINALE

FUTSAL CUP OVER 35, SEMIFINALI

TORNEOTTO, SEMIFINALI

RIETI - Cominciano oggi ufficialmente gli ultimi giorni di gare della seconda edizione di Estate Italiana. Le serate intense e ad altissimo livello saranno quelle di mercoledì e giovedì, in cui si disputeranno le finali dei vari tornei. Quest’oggi e domani spazio alle semifinali, con le varie squadre pronte a darsi battaglia per strappare il pass per l’ultima gara dei tornei, la più attesa.Nella serata odierna riposeranno Beach Volley e Futsal classico, mentre si giocheranno le semifinali del Torneotto e del Futsal Over 35. Questa sera le squadre che artecipano a queste due competizioni daranno sicuramente spettacolo, in quanto sono davvero formazioni forti e preparate. Leggermente indietro il programma di Foot Volley, che oggi si metterà “a pari” con gli altri tornei in quanto si giocherà l’ultimo quarto di finale, che permetterà il passaggio del turno a Cawabonga (ex Elio) o a Bingo e Flop.Ore 23.00 Cawabonga-Bingo e FlopOre 21.00 Domino Old Gang-MuppetOre 22.00 Igea Futsal-BarsottiOre 20.30 Pizzeria Antiche Ricette-Glamour Programma SaluteOre 22.00 Pizzeria Da Ciocietta-Babadook