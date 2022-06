Venerdì 17 Giugno 2022, 00:10

RIETI - Passata la tornata elettorale, è tempo di partire per il quinquennio di legislatura con le nuove squadre elette domenica scorsa. Da Pescorocchiano a Casaprota, fino a Salisano e Nespolo, saranno tutte assise civiche formate da sindaco e 10 consiglieri, tre dei quali sono ad appannaggio delle opposizioni. Saranno i rispettivi sindaci, la prossima settimana, a convocare i nuovi consigli comunali per l’insediamento, il giuramento dei primi cittadini, la comunicazione della composizione delle giunte e l’approvazione del programma, con l’attribuzione di incarichi e deleghe a ogni eletto. Ecco le nuove squadre di governo uscite dalle urne, in base alle preferenze prese dai consiglieri.

I risultati. A Pescorocchiano, conclusasi con la riconferma della sindaca Ilaria Gatti la sfida contro il cugino Gianfranco Gatti, la squadra di governo sarà composta dal primo cittadino Ilaria Gatti e da 10 consiglieri tra maggioranza e opposizione: Maura Domenica Emili, Vittorio Passacantando, Valerio Silvi, Giada Ginnetti, Maurizio Giovannelli, Roberta Di Felice, Angelo Capparella (maggioranza); Gianfranco Gatti, Giuliano Salvini, Gianluca Palluzzi (minoranza). A Casaprota, eletto sindaco Cosimo Mastrorocco, che fino alla scorsa settimana era il vicesindaco di Marcello Ratini, sindaco uscente che ora è nella squadra del nuovo primo cittadino. I consiglieri eletti sono: Luigi Vincenti, Marcello Ratini, Leonardo Filippi, Cecilia Signoretti, Marco Mazzatosta, Sabrina Filippi, Paolo Simotti (maggioranza); Gianluca Paoletti, Carlo Mocci, Daniela Tortelli (minoranza). Le liste che facevano capo ai candidati sindaco Irene Pastore (Italia dei diritti) e Manuela Fusacchia (Partito Gay Lgbt+) non hanno ottenuto seggi in consiglio. La lista del Partito Gay Lgbt+, in un comunicato, ha annunciato la volontà di voler ricorrere al Tar «per la mancanza del rispetto delle quote di genere, da parte della liste vincenti». Salisano conferma Gisella Petrocchi alla guida del paese, rieletta sindaco per il secondo mandato consecutivo. Avrà in consiglio comunale Marcello D’Attilia, Paola Tomassetti, Valerio Cera, Elia Byrne Antoine, Claudio Cerretti, Riccardo Lugari, Veronica Ferraro (maggioranza); Cristiano Ranieri, Giuseppe Tibaldeschi, Andrea Cacciamani (minoranza). Nel Comune più piccolo tra quelli dove si è votato, Nespolo, è arrivata un’altra riconferma del sindaco uscente, Luigino Cavallari, che siederà ancora nello scranno più alto dell’assise civica composta dai consiglieri Mario Fari, Marco Cavallari, Alessandra Angelini, Giovanni Cavallari, Rosita Salvati, Lorena De Luca, Bartolomeo Proietti (maggioranza); Emanuela Sanzi, Raffaella Sanzi, Nazzareno Biagio De Luca (minoranza). Le liste che facevano capo ai candidati sindaco Riccardo Cavallari e Paolo Nanni non hanno ottenuto seggi. Quest’ultima, addirittura, la lista che vedeva Paolo Nanni candidato sindaco, non ha ottenuto alcun voto.