Regionali, il Viterbese con tre consiglieri alla Pisana: dopo Sabatini e Paterna (FdI) anche Panunnzi (Pd)

Tre consiglieri regionali per il Viterbese eletti nelle ultime consultazioni. Contro l'unico presente nella precedente consigliatura della Pisana.

Fabrica di Roma: giallo sui voti. Tre seggi bloccat, i verbali in Prefettura

Nonostante i risultati dello scrutinio nella Tuscia non siano definitivi (c'è un "caso" Fabrica di Roma con i verbali di tre sezioni finiti in Prefettura), Daniele Sabatini con oltre 12.200 preferenze e Valentina Paterna (poco più di 3.900) entreranno al consiglio regionale del Lazio per il partito che ha stravinto le elezioni più qui che altrove, Fratelli d'Italia al 38,66%.

Con loro, ma sul fronte dell'opposizione, eletto anche il consigliere uscente Enrico Panunzi del Pd, che ha avuto oltre 11.600 preferenze, con un partito che è rimasto sotto il 22% di fronte al crollo vertigionoso dell'affluenza ai seggi (poco sopra il 44%).

Il nuovo consiglio di Francesco Rocca avrà una maggioranza con 30 consiglieri. Dai 22 del partito di Giorgia Meloni, ai 3 di Lega e di Forza Italia, 1 alla lista civica Rocca e 1 all’Udc. Per l'altro sfidante Alessio D’Amato i seggi dell’opposizione con 10 consiglieri del Partito democratico, 2 di Azione, 1 della lista civica D’Amato e 1 per Verdi e Sinistra.

Per l'altra sfidante, Donatella Bianchi con il Movimento 5 Stelle 5 consiglieri totali eletti: 4 con la lista M5S e 1 con Polo progressista e di sinistra.