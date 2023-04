Cai Rieti: Francesco Battisti è il presidente, ecco il direttivo e le cariche ai consiglieri

RIETI - In 6 aprile si è riunito il nuovo Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 31 manrzo per la nomina del nuovo presidente e l'attribuzione degli incarichi istituzionali per il triennio 2023/2025

Il direttivo

- Presidente: Francesco Battisti

- Vice Presidenti: Massimo Ferri e Gianni Olivieri

- Segretario: Katia Ciace

Le cariche

- Ispettore dei Rifugi: Sergio Figorilli

- Tesseramento: Giuseppe Giuliani

- Sentieristica e Cartografia: Giovanni Fornara

- Sottosezioni, Gruppo Territoriale e gestione organizzativa delle escursioni: Simone Mostarda

- Coro Cai e Montagnaterapia: Roberta De Santis

- Gruppo Alpinismo Giovanile: Katia Ciace

- Soccorso Alpino e Montagnaterapia: Gianni Olivieri

- Gestione del Patrimonio Immobiliare: Massimo Ferri

«Si ringrazia il Presidente uscente ed i Consiglieri tutti per il lavoro svolto nel triennio precedente».