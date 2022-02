La famiglia Ciceroni consegna un defibrillatore al Passo Corese nel ricordo di Valerio

RIETI - Momento toccante pochi minuti prima della gara Passo Corese-Amatrice (vinta 3-2 dai padroni di casa). Al Leprignano di Capena i familiari di Valerio Ciceroni, ex capitano del Passo Corese, scomparso ad ottobre, hanno consegnato alla società un defibrillatore acquistato con i fondi raccolti in occasione della celebrazione del funerale. Al posto di fiori e addobbi con i proventi di quanto pervenuto è stato possibile acquistare il defibrillatore. Il papà di Valerio, commosso, ha ricevuto in dono dalla società la maglia del Passo Corese.