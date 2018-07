di Giacomo Cavoli

RIETI - Hanno atteso trepidanti fin quasi a mezzanotte, seduti sugli scalini del Flavio Vespasiano e sparpagliati lungo via Garibaldi, prima di poter conoscere i giudizi dei cinque giurati che, al termine delle fasi eliminatorie e finali, hanno decretato i finalisti del Gran Gala del Rieti Danza Estate in programma domenica pomeriggio alle 18. Così, per gli ultimi gruppi selezionati a partire dai 510 protagonisti iniziali, inizia l'ultimo dei tre giorni dell'appuntamento estivo della kermesse tersicorea, appendice del Premio Internazionale di Danza, prima di conoscere, al termine del Gala, le posizioni finali riservate a ciascuno di loro.

Durante le fasi del concorso che ha preso il via da venerdì scorso, a giudicare le esibizioni dei partecipanti sono stati la presidente di giuria Bella Ratchinskaja (docente di tecnica classica e repertorio al Ballettakademie Staatsoper di Vienna), Lucia Geppi (maitre de Ballet internazionale), Gerardo Porcelluzzi (docente Scuola di Danza del Teatro dell'Opera di Roma), Arturo Cannistrà (regista, coreografo già solista in Aterballetto e Maggio Musicale Fiorentino), Gustavo Ramirez Sansano (direttore artistico Proyecto Titoyaya di Valencia) ed Eduardo Zuniga, danzatore e coreografo freelance; in veste di solo docente allo stage del Rieti Danza Estate, Gerardo Porcelluzzi (docente Scuola di Danza del Teatro dell'Opera di Roma).

Fra i gruppi reatini di danza in gara alla kermesse, ad aggiudicarsi la finale sono stati la Danzarte Rieti di Katya Benedetti e Cygni-Arades di Erika Padovini e Marella Vesseri.



SOLISTI DANZA CLASSICA

Emily Kacani

Anna Federici

Emma Di Gregori



SOLISTI CHILDREN DANZA CLASSICA

Ida Barbato

Margherita Sacchi

Emanuele Faifer

Aurora Gnassi

Giulia Adele Giampetraglia



SOLISTI JUNIORES DANZA CLASSICA

Alessia Nerucci

Chiara Perattini

Miren Guarino

Giulia Vargiu



SOLISTI SENIORES DANZA CLASSICA

Sara Salvioli

Carmen Gerarda Biscardi



CATEGORIA UNICA PASSI A DUE DANZA CLASSICA

Evento Danza

Evento Danza

Dance Academy

Danzarte Agliana



GRUPPI PROPEDEUTICI DANZA CLASSICA

Spazio Danza

Proscenium



GRUPPI CHILDREN DANZA CLASSIC

Danzarte Agliana

New Studio Accademico

Proscenium

Studio Arte e Balletto



GRUPPI JUNIORESA DANZA CLASSICA

Khorovodarte

Proscenium



SOLISTI PROPEDEUTICA DANZA MODERNA-CONTEMPORANEA

Beatrice Benfatti

Alessi a Russo

Emma Di Gregori



SOLISTI CHILDREN DANZA MODERNA-CONTEMPORANEA

Sonia Maurelli

Giulia Chiletti

Karina Rebeca Nagy

Elena Basso

Ivie Catrina Edoihaza



SOLISTI JUNIORES DANZA MODERNA-CONTEMPORANEA

Filippo Ferrari

Nicole Valeriani

Bianca Pinari



SOLISTI SENIORES DANZA MODERNA-CONTEMPORANEA

Erika Shtjefanaku

Diletta Torelli

Rebeca Zucchegni

Cecilia Tranchina



CATEGORIA UNICA PASSI A DUE DANZA MODERNA-CONTEMPORANEA

Tersicore per la danza

Danzarte Rieti

Lyceum Danza



GRUPPI PROPEDEUTICA DANZA MODERNA-CONTEMPORANEA

L'anfiteatro



GRUPPI CHILDREN DANZA MODERNA-CONTEMPORANEA

New Studio Accademico

Proscenium

Modena Danza



GRUPPI JUNIORES DANZA MODERNA-CONTEMPORANEA

Tersicore per la danza

Proscenium

Khorovodarte



GRUPPI SENIORES DANZA MODERNA-CONTEMPORANEA

Cygni - Arades

Proscenium

Danzarte Rieti