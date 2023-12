Narni, al Manini il nuovo spettacolo dedicato all'universo femminile "Femina"

Prosegue la Stagione 23/24 del Teatro Manini di Narni, organizzata dal Teatro Stabile dell'Umbria in collaborazione con il Comune. La Compagnia Abbondanza/Bertoni – riconosciuta come una delle realtà artistiche più prolifiche del panorama italiano per le sue creazioni, per l'attività formativa e pedagogica e per la diffusione del teatro danza contemporaneo – porta in scena venerdì 15 dicembre alle 21 il suo nuovo spettacolo dedicato all'universo femminile Femina, neo candidato ai Premi Ubu 2023 come Migliore spettacolo di danza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA