Consiglio direttivo piccola industria a Rieti. Fausto Bianchi: «Incontro per ascoltare il territorio»

RIETI - Si è svolto oggi pomeriggio presso la sede di Unindustria a Rieti il Consiglio Direttivo allargato del Comitato Piccola Industria, realizzato con il supporto e il coinvolgimento attivo della componente Piccola Industria sul territorio di Rieti. L’incontro è stato un importante momento di ascolto, confronto ed approfondimento di tematiche di interesse specifico per le piccole e medie imprese del territorio. Hanno preso parte all’incontro, oltre a Fausto Bianchi, Presidente del Comitato Piccola Industria di Unindustria e Marco Pezzopane, Presidente del Comitato Piccola Industria di Unindustria Rieti, l’Assessore regionale ai Lavori pubblici, Politiche di ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture Manuela Rinaldi.

Il Consiglio Direttivo di oggi si inserisce nel progetto di realizzare i direttivi itineranti su tutti i territori, per essere più vicini alle piccole e medie imprese e far percepire meglio il ruolo, la funzione e le attività che svolge il Comitato Piccola Industria anche in termini di rappresentanza e vicinanza alle imprese.

«Gli incontri sono un’occasione per conoscere le diverse realtà imprenditoriali e le loro progettualità» ha dichiarato Fausto Bianchi a margine dell’iniziativa. «Oggi in particolare abbiamo avuto il piacere di confrontarci con l’assessore Rinaldi, che ringrazio per la sua partecipazione, su temi di assoluta priorità per le nostre PMI: dall’aggiornamento sullo stato e le tempistiche di realizzazione di opere pubbliche, a partire dalla Salaria, alla ricostruzione post terremoto. È emersa inoltre la volontà di collaborare sul tema dell’Accordo di Programma sul Sistema Locale Lavoro di Rieti e Frosinone insieme al Ministero delle imprese e del Made in Italy.

Abbiamo portato all’attenzione dell’assessore anche alcune importanti questioni determinanti per i territori, fra questi il depuratore di Anagni, la legge sulla rigenerazione urbana e la Cisterna Valmontone».

«Crediamo fermamente nel valore delle sinergie e dell’importanza di creare una business community coesa e sempre più attenta al territorio” ha aggiunto Marco Pezzopane. “La presenza dell’assessore Rinaldi è stato un segno di grande attenzione: conosce molto il bene la nostra realtà e le sue criticità e alla sua struttura fanno capo deleghe molto importanti per lo sviluppo e la crescita del Reatino. Auspichiamo vivamente con si possano portare a compimento importanti progettualità per il territorio: Unindustria, come sempre, è pronta a fare la sua parte».