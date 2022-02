Costanzo Truini riconfermato alla guida del Panathlon Club Rieti, ecco il nuovo consiglio direttivo

RIETI - Venerdì 28 gennaio, al ristorante “La Foresta”, si è svolta l’assemblea ordinaria elettiva del Panathlon Club Rieti, Club fondato nel 1963.

Dopo il tocco di campana e i saluti di rito, sono stati eletti il presidente ed il segretario dell’assemblea nelle persone di Daniele Mitolo e Luigi Aldini.

È stata letta la relazione morale, da parte del presidente dove è stata illustrata e ricordata ai soci l’attività svolta nel 2020 e nel 2021.

Un momento di raccoglimento è stato dedicato a soci del Club scomparsi recentemente.

Successivamente il tesoriere Giannino Orlandi ha relazionato sul consuntivo del 2021 e sul preventivo del 2022.

Il presidente dei revisori contabili Franco Vecchi ha letto la relazione finale.

A questo punto si è aperta l’assemblea elettiva che si è svolta con votazioni all’unanimità per il presidente Costanzo Truini.

L’Assemblea ha dato i seguenti risultati elettorali per il biennio 2022 ÷ 2023

Consiglieri Antonella Brunelli, Roberto Donati, Marco Iazzetta, Simona Marignetti, Giannino Orlandi, Anna Teresa Millesimi, Eleonora Paciucci, Maurizio Simonetti ed Andrea Trenti.



Maria Clara Mariannantoni Napoleoni sarà nel Consiglio in qualità di past President.

Eletto per acclamazione il Collegio di Garanzia statutaria con: Luigi Aldini, Eugenio Del Pio e Daniele Mitolo e con i supplenti Giuseppe Cattani e Maurizio De Marco.



Per il Collegio dei Revisori contabili risultano eletti, anche loro per acclamazione: Valentino Capponi, Loreto Santoprete e Franco Vecchi con i supplenti Gianfranco Brunelli e Paolo Palmieri.



Costanzo Truini, quindi rimarrà in carica, come gli altri organi, per il biennio 2022-2023.