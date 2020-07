Asso. Manager Sportivi, aumento delle quote rosa nel Consiglio Direttivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tante novità per i manager e i dirigenti sportivi: dalla tutela alla formazione. Lo annuncia Claudio Barbaro, presidente di Msa, l’associazione privata a carattere professionale, senza scopo di lucro, dedicata ai manager e ai dirigenti sportivi. «Abbiamo apportato diversi cambiamenti e migliorie nell’interesse dei nostri associati», spiega Barbaro, numero uno dell’associazione che ha appena nominato il nuovo consiglio direttivo. L’obiettivo «è profondere il massimo impegno per dare vita ad un percorso virtuoso». Nell’Assemblea dei soci dello scorso 20 luglio, oltre all’approvazione del bilancio consuntivo del 2019, sono state riaperte le iscrizioni all’associazione, che si presenta totalmente rinnovata. Il Consiglio Direttivo, appena nominato, registra un aumento delle quote rosa rispetto al passato. Eletti i consiglieri: Antonello Panza, Giovanni Esposito, Daniela Sbrollini, Francesca Ragusa, Francesca Fabrizi, Ida Cagno, Daniela Masana, Franco Ascani, Luca Nardi, Antonino Viti, Riccardo Montefusco, Giorgio Lamberti, Paolo Del Bene e Marco Contardi.