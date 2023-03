Nuovo consiglio direttivo per l'associazione nazionale dei vigili dle fuoco del corpo nazionale sezione di Rieti

RIETI - Nella serata di ieri, venerdì 24 marzo, si è tenuta l’Assemblea Straordinaria dell’ Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale sez. di Rieti.

Oltre ad essere stata una piacevolissima occasione per far rincontrare molti dei Vigili del Fuoco reatini in congedo, che tanto hanno fatto e continuano a fare per la nostra comunità e non solo, nell’ambito di tale assise, è stato rendicontato agli associati presenti, l’operato e le iniziative intraprese dall’Associazione, durante questo ultimo anno di attività. Prendendo la parola, il neo rieletto Presidente, Antonio Serilli, ha illustrato, con soddisfazione, di come l’attività della Sezione Provinciale reatina sia ormai fermamente operativa su tutto il nostro territorio e, tra l’altro, d’ausilio ad altre sezioni provinciali limitrofe.

“Sorveglianze antincendio presso il Teatro Flavio Vespasiano, didattica sulla sicurezza nelle scuole, con la stretta collaborazione ed il compiacimento di dirigenti scolastici, docenti e, soprattutto, di alunni entusiasti alla vista dei “pompieri” in aula. Gli appuntamenti nelle scuole e nei vari parchi e piazze dei comuni della provincia con le “POMPIEROPOLI” ( esercitazione pratica con percorsi e prove per apprendere come comportarsi e muoversi in sicurezza ) un appuntamento questo, al quale decine di amministrazioni comunali della provincia si stanno prenotando e che saranno svolte con l’avvento della bella stagione. Solidarietà e fattività con il trasporto di pasti per la mensa di Santa Chiara. Celebrazioni ed iniziative intraprese per la festa di Santa Barbara, patrona della nostra città ma, anche Santa Protettrice del Corpo dei Vigili del Fuoco. Questo e tanto, tanto altro è l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale. Vivere il territorio indossando quella divisa.”

Nel corso della serata è stato presentato anche il nuovo Consiglio Direttivo Provinciale, che rimarrà in carica per i prossimi quattro anni ( 2023 – 2026 ).

Presidente: Antonio Serilli -

Vice Presidente: Lamberto Giuliani –

Segretario - relazioni esterne / comunicazione: Roberto Sanna

Didattica e Formazione: Filippo Marinetti

Consigliere: Danilo Giusto

Supplenti : Riccardo Iacoboni e Livio Bianchetti