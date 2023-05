RIETI - Confcommercio, è’ stato rinnovato il consiglio direttivo della sezione comunale di Antrodoco. I soci hanno designato Umberto Tedeschini quale Presidente, Ciuffa Alessandra, Maria Cristina Chinzari, Marianna Serani e Domenico De Silvestri quali Consiglieri.

Il nostro obiettivo, dichiara il neo Presidente, è quello di affrontare con spirito costruttivo le principali problematiche del commercio e dello sviluppo del territorio. Crediamo opportuno, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, programmare e condividere gli obiettivi da raggiungere a partire dal Bando per le reti di impresa e quello per la rinascita dei borghi.