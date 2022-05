Si è insediato il nuovo consiglio direttivo dell'Alcli: riconfermata presidente Santina Proietti

RIETI - Insediato il nuovo Consiglio dell’Alcli Giorgio e Silvia Odv. «Dopo tanti anni di impegno, ci sorprendiamo di quanto sia cresciuta l’associazione, ma non abbiamo mai perso lo spirito originario e non abbiamo dimenticato mai le nostre radici, la nostra missione sono i malati e le loro famiglie e da 35 anni facciamo questo. Certamente abbiamo bisogno di nuove leve, di volontari che abbiano la forza e la determinazione per superare tutte le criticità che sono numerose e diverse. Noi non sappiamo dove ci porterà il futuro, vorremmo che si avesse sempre meno bisogno della nostra associazione, visto che le terapie contro il cancro stanno avendo sempre più successo. Dobbiamo rimanere uniti e fare rete con tutte le altre associazioni di volontariato per una salute che sia sempre più a misura d’uomo», commenta Santina Proietti riconfermata alla guida dell’Alcli Giorgio e Silvia da parte dei consiglieri eletti durante l’Assembla dei Soci.

Il nuovo Consiglio direttivo insediatosi mercoledì 11 maggio ha poi confermato la vice presidenza per Emilio Garofani: «Ringrazio tutti i consiglieri per la rinnovata fiducia, ma come ho detto sempre, dobbiamo essere una squadra in cui tutti devono dare il meglio e confido molto sull’aiuto dei consiglieri, dei soci e dei volontari perché ci attendono ancora sfide importanti e difficili ed ognuno può fare la differenza. Il Terzo settore sta andando verso significative modifiche e anche il volontariato necessita di strumenti per essere sempre più efficace ed ottimizzare le competenze di ogni volontario».

Il Consiglio Direttivo dell’Acli Odv è costituito da nove membri eletti, come da Statuto, ogni tre anni direttamente dall’Assemblea dei Soci ed ha il compito di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, nonché di predisporre il bilancio dell’associazione per poi sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

Il nuovo Consiglio direttivo in carica per i prossimi tre anni 2022-2025, è così composto:

Santina Proietti, Presidente

Emilio Garofani, Vice Presidente

Stella Cornacchiola, Tesoriera

Federico Fiocco, Segretario

Deborah Moscatelli

Francesco Puglielli

Fabrizio Pacifici

Roberta Giovannelli

Monica Cortella