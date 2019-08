RIETI - Il tribunale di Rieti rigetta il ricorso d’urgenza presentato dai quattro consiglieri comunali Simone Petrangeli, Alessandro Mezzetti, Carlo Ubertini e Giovanni Ludovisi contro la votazione espressa il 16 luglio scorso dal consiglio comunale a favore della prosecuzione dell’iter di incompatibilità per le indennità gonfiate, ma rinvia ricorrenti e Comune di Rieti all’udienza di novembre per la discussione nel merito dell’iter di incompatibilità adottato dal Comune.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DI RIETI DE IL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, MERCOLEDI' 7 AGOSTO © RIPRODUZIONE RISERVATA