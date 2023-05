Domenica 7 Maggio 2023, 11:48

Sono arrivati alla spicciolata, consegnati agli uffici con calma, ma alla fine sul sito del Comune alla voce amministrazione trasparente ci sono tutti i redditi 2021 di consiglieri comunali e membri della giunta. Nessun sorpresa rispetto agli anni scorsi: in testa alla classifica finisce l’imprenditrice Fotinì Giustozzi (Fdi) che dichiara un reddito complessivo i 272.235 euro. Sul secondo gradino del podio il vice sindaco (e pediatra) Gianluca Tuteri con 266.483. Terzo posto con 138.473 euro per Giuliano Giubilei (giornalista), il candidato sindaco del centrosinistra battuto da Romizi che nei mesi scorsi ha lasciato palazzo dei Priori. Quarto posto per un altro assessore, Cristina Bertinelli (commercialista) titolare del Bilancio che dichiara un reddito complessivo di 126.424 euro. C’è un altro assessore nella top five, Luca Merli (consulente del lavoro) (Lega) che ha un reddito complessivo di 99.673 euro. Segue al sesto posto l’avvocato Michele Nannarone (Fdi) con 96.134.

Nella parte opposta della classifica finisce la studentessa universitaria Camilla Rampichini (Progetto Perugia) con 6.740 euro, penultimo posto per Alessio Fioroni (Forza Italia) con 13.162 e terzultima posizione per Sarah Bistocchi (Pd) con 14.767 euro.

E gli altri? Il sindaco Andrea Romizi ha un reddito complessivo di 65.707 euro, viaggia con una Volkswagen Tiguan del 2020 e ha un appartamento in città (100%) e uno in comproprietà al 50 % a Roma. A 63.861 euro di reddito complessivo arriva la grillina Francesca Tizi, seguita dall’assessore Otello Numerini: 63.696 e da Gino Puletti(Progetto Perugia) con 61.061.

Il presidente del consiglio Nilo Arcudi (Perugia Civica) ha un reddito di 51.169. In giunta ci sono i 39.357 euro di Edi Cicchi, i 39.780 di Gabriele Giottoli, i 39.357 di Margherita Scoccia, la stessa cifra per Leonardo Varasano e i 39.663 di Clara Pastorelli.

Ecco i redditi degli altri consiglieri comunali: Paolo Befani (Fdi)27.667, David Bonifazi(Lega) 37.576, Erika Borghesi (Pd) 58.797, Giacomo Cagnoli(Forza Italia) 26.434, Daniela Casaccia (Forza Italia) 28.575, Cristiana Casaioli(Progetto Perugia) 15.770, Michele Cesaro (Forza Italia) 46.782, Fabrizio Croce (Ipp) 27.157, Marko Hromis (Pd) 16.718, Federico Lupatelli(Forza Italia)26.480, Lucia Maddoli (Ipp) 37.889, Lorenzo Mattioni (Lega) 33.774, Riccardo Mencaglia (Fdi) 49.765, Maria Cristina Morbello(Tesei presidente) 27.979, Emanuela Mori (Italia Viva) 37.403, Nicola Paciotti (Pd) 15.492, Massimo Pici (Perugia Civica) 45.789, Elena Ranfa (Pd) 20.289, Francesca Renda (Tesei presidente) 19.517, Roberta Ricci (Lega) 39.481, il dato di Luca Valigi (Lega) non è leggibile a parte i 11.159,96 di altri redditi assimilabili, Francesco Vignaroli(Progetto Perugia) 31.044, Nicola Volpi (Progetto Perugia) 50.231, Francesco Zuccherini(Pd) 16.964.