Il 19 maggio all'Abbazia di Farfa il concerto “Puccini 100”

RIETI - Nell'anno in cui il mondo della musica celebra il centenario della scomparsa di uno dei più grandi compositori e operisti italiani, l'Associazione Musicale InCanto di Fara in Sabina propone l’esecuzione della "Messa di Gloria a 4 voci" per Soli, Coro e Orchestra di Giacomo Puccini, domenica 19 maggio alle 16.30 nella splendida cornice dell'Abbazia di Farfa.

L'evento è stato realizzato con il sostegno della Fondazione Varrone - Cassa di Risparmio di Rieti e dei Partners commerciali indicati in locandina.

- Orchestra delle Cento Città

- 4 Cori Riuniti (Coro InCanto di Fara Sabina, Coro San Francesco d'Assisi di Terni, Nova Chorale Eretina, Coro Romano Gandolfi di Milano)

- Solisti: Vincenzo Carnì e Alessio Quaresima Escobar

- Direttore: Francesco Lupi