Venerdì 14 Giugno 2024, 00:10

RIETI - Sul sagrato della basilica di piazza Mazzini, ombrello in una mano e giglio nell’altra, è tutto un farsi gli auguri per la festa liturgica di Sant’Antonio. Non solo perché sono tantissimi quelli che in città portano il nome del santo di Padova veneratissimo in terra reatina, ma anche perché il 13 giugno è un po’ la festa di tutti, io giorno in cui tradizionalmente ci si vestiva a festa, per vedere la statua esposta e rendere omaggio. Proprio perché Antonio strizza l’occhio a tutti: anziani e bambini, ricchi e poveri, credenti e non. È il santo più evocato in assoluto, quello simpatico alla gente, quello che cammina al tuo passo anche se è issato du un baldacchino da quattordici quintali. Sfidando un pomeriggio di copiosa pioggia, all'arrivo di un tiepido squarcio tra le nubi, i reatini non hanno mancato l’appuntamento con il solenne pontificale della giornata dedicata al santo, presieduto dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, già in diverse precedenti occasioni ospite in città. Dopo la Santa Messa, come da tradizione legata al santo delle spighe d'oro donate dai contadini della piana, la distribuzione su piazza Mazzini del pane benedetto. A porgerlo ai fedeli, i confratelli della Pia Unione, che raccontano di storie di fede e devozione: "Ciascuno ne ha una, ma tende a tenerle per sé, sono quasi tutte toccanti, legate a questioni familiari e private. Spesso relative ai figli". Tra i fedeli che ieri sera hanno messo in tavola il pane di Sant'Antonio, la signora Linda Castellani: "Lo prendo tutti gli anni, anche per mamma che sta a casa e ormai non può più muoversi. Per devozione. Al santo glielo devo". E la signora Linda inizia a piangere, ma vuole dirla la sua storia, ci tiene. "Mi sono sposata nel 1997, desideravamo tanto un figlio, ma non arrivava mai. Di lì a poco c'era la Processione dei Ceri, decisi di percorrerla tutta, per chiedere la grazia di un bambino. Mio marito mi prese in giro, sorrise per quella decisione. Eppure, subito dopo, rimasi incinta. Da allora faccio la processione ogni anno, mia figlia conosce la storia, è qui anche lei, a rendere omaggio a Sant'Antonio". Accendono insieme una candela, Giustina De Santis e il figlio Giampiero: "Sono di origine albanese, sono venuta a Rieti oltre trent'anni fa, ho sposato un reatino. Al mio Paese c'è il santuario di Sant’Antonio da Padova di Laç, meta di pellegrinaggi da ogni parte del mondo in onore di sant'Antonio. Si sale a piedi sulla montagna, scalzi. A casa mia la devozione antoniana è fortissima, sono l'ultima di di undici figli, la mia famiglia era molto devota. E la fede per Antonio l'ho ritrovata a Rieti". In Albania, dice la signora Giustina, la fede antoniana è fortissima: "Il 13 di ogni mese, se capita di martedì, si fa digiuno, per ricordare un miracolo fatto a un bambino che non parlava. E adesso, mentre noi siamo qui, al mio Paese si fanno grandi cene e feste. Mi sento a casa e non manco mai il 13 giugno". Il programma liturgico e ricreativo del Giugno Antoniano Reatino proseguirà fino al prossimo primo luglio, mentre la prossima distribuzione del pane si terrà il 30 giugno, giorno della Processione dei Ceri, dopo le sante messe del mattino.