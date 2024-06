I carabinieri delle stazioni di Camucia e Cortona hanno reso omaggio alla tomba della collega Beatrice Belcuore

RIETI - Oggi pomeriggio, accolti dal sindaco Luca Zonetti, i colleghi carabinieri delle stazioni di Camucia e Cortona hanno fatto visita al cimitero di Castelnuovo di Farfa per rendere omaggio alla tomba della loro amata collega Beatrice Belcuore, la giovane scomparsa il 22 aprile scorso a 25 anni presso la Scuola Allievi marescialli CC di Firenze. Una visita carica di emozione per i colleghi che hanno reso omaggio alla giovane e donato una targa alla famiglia alla memoria di Beatrice, una ragazza che si era distinta con merito durante il servizio presso la stazione dei carabinieri di Camucia. “Vita mutatur, non tallitur” recita la targa “la vita cambiata con la morte, non viene tolta”.

