Il bomber Valerio Del Vecchio pronto a tornare in Promozione: Vdp e Cantalice ci pensano

RIETI – In Promozione il mercato in pieno fermento tra le reatine ma anche fra le romane: tante squadre cercano un attaccante di razza che porti gol ed esperienza. Uno dei nomi che circola sul mercato tra Prima e Promozione è quello di Valerio Del Vecchio.

L’attaccante classe ’90 è un ex Poggio Mirteto. Del Vecchio ha vestito la casacca mirtense per un anno e mezzo fino a novembre 2023 realizzando 25 reti. Poi, dopo l’uscita di mister Domenici alla guida del Poggio Mirteto, anche l’attaccante ha cambiato casacca dirigendosi alla Magnitudo Fccg (Prima categoria) sicuramente più vicino a casa.

Del Vecchio non continuerà con la Magnitudo e la Promozione è la categoria che più si addice al giocatore anche se non è esclusa una Prima categoria con obiettivi di vittoria. Domenici è ora alla guida del Valle del Peschiera, il ritorno con il suo tecnico non è la prima scelta ma non è escluso. Il Cantalice è in cerca di un bomber e potrebbe ritrovarlo in Del Vecchio. Anche il Palombara potrebbe puntare sul giocatore. L’idea di stare più vicino a casa sua, la Capitale, non è però da escludere.