Venerdì 14 Giugno 2024, 00:10

RIETI - Vivevano da invisibili, confinate in un’abitazione fatiscente a Onelli di Cascia, nonostante fossero affidate formalmente, attraverso i servizi sociali, a una comunità alloggio di Contigliano. Chiesto ora il rinvio a giudizio della badante. È la storia triste, di grave marginalità sociale, scoperta nel febbraio dello scorso anno, quando una delle due donne (entrambe con gravi disabilità e interdette da più di dieci anni) venne colta da un malore e morì poco dopo l’arrivo dei soccorsi.

L'udienza. È stata proprio la morte di Patrizia Canini, reatina di 48 anni, a fare accendere un faro su una vicenda opaca, per cui la procura chiede il rinvio a giudizio, per maltrattamenti aggravati, di Luisa Festuccia, che a Onelli si occupava delle due fragili, fungendo da badante, e Anna Rita Iacuitto, individuata come referente principale della comunità alloggio Villa del Sorriso, in cui le due donne erano formalmente collocate.

Davanti al gup Luca Cercola (pm d’udienza Alessandro Tana), si è svolto il primo atto, poi l’udienza preliminare è stata aggiornata a settembre.

La vicenda. Sul corpo di Patrizia, vennero trovati diversi lividi, che spinsero subito a svolgere approfondimenti. L’autopsia ha escluso un nesso causale tra quei segni e il decesso, ma dalla testimonianza della sopravvissuta è emerso un quadro sconcertante. La donna ha infatti riferito che entrambe venivano picchiate da Festuccia, a volte a mani nude, altre con l’ausilio di oggetti domestici, come ad esempio il manico della scopa. La donna non è stata sentita in incidente probatorio e sulla sua attendibilità è stata sollevata una delle eccezioni preliminari delle difese, respinta dal giudice. L’altra ha invece riguardato la genericità del capo di imputazione. Gli avvocati Mattia Contessa e Matteo Di Vittorio, difensori di Festuccia e Iacuitto, hanno prodotto la consulenza medico legale di parte, affidata al dottor Gaetano Falcocchio, che partecipò all’autopsia insieme al consulente della procura, arrivando più o meno alle stesse conclusioni. L’avvocato Deborah Sorio si è invece costituita parte civile per il Comune di Marcellina, in provincia di Roma, il cui sindaco pro-tempore è tutore della donna sopravvissuta, ora ospite di un’altra struttura. Nella casa di Onelli, le due fragili vivevano ai limiti: senza elettricità, scaldate con una sola bombola e in condizioni igienico sanitarie a dir poco precarie.