Giovedì 13 Giugno 2024, 11:14

RIETI - Nel corso di un’articolata attività info-investigativa, i Carabinieri della Stazione di Magliano Sabina hanno proceduto alla perquisizione del domicilio di un quarantenne della zona, già noto all’ufficio poiché gravato da alcuni precedenti di polizia, dando esecuzione ad apposito decreto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti. L’obiettivo era quello di ritrovare una pistola sottratta, alcuni giorni prima, presso un’abitazione maglianese.

Giunti sul posto, i militari, seppur non trovando l’arma da fuoco oggetto di ricerche, hanno scoperto che l’interessato deteneva in casa dello stupefacente del tipo hashish (già suddiviso in singole dosi riposte in varie parti della propria abitazione), alcuni proiettili di vario calibro nonché un caricatore per pistola di cui non sapeva fornire spiegazioni.

I successivi accertamenti condotti in caserma consentivano di accertare che l’uomo non aveva mai denunciato la detenzione di tale munizionamento anche perché privo del prescritto titolo abilitativo.

Egli è stato dunque deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria reatina per l’illecito possesso di munizioni e la detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.