Giovedì 13 Giugno 2024, 00:10

RIETI - Dopo l’epilogo della consultazione elettorale, che ha visto il sindaco uscente, Floriana Broccoletti, affermarsi per soli quattro voti di scarto sul suo rivale, Massimo Pitorri, si preannuncia un riconteggio delle schede a Torricella in Sabina, da parte della Prefettura di Rieti.

La domanda. Questo, almeno, è quanto lo stesso Pitorri ha richiesto formalmente, attraverso una lettera protocollata, al viceprefetto Lorella Gallone, incaricata della supervisione delle operazioni elettorali. Una richiesta alla quale si aggiunge l’istanza di visione dei verbali di chiusura operazioni elettorali e contestuale proclamazione degli eletti, agli organi preposti alla certificazione delle procedure di voto. Nella missiva, di cui Il Messaggero ha potuto prendere visione, si fa esplicito riferimento al dato elettorale: «Tenuto conto - scrive Pitorri, a capo della lista “Insieme per il territorio” - dell’esiguo scarto di voti con cui si è decisa la tornata elettorale, si richiede, nell’interesse della collettività e a garanzia della trasparenza del voto, di voler procedere al riconteggio delle schede, nelle forme e nei modi previsti dalla legge». Una richiesta che, inoltre, porta all’attenzione il dato delle 6 schede contestate registrate durante le operazioni di voto nelle 3 sezioni del Comune (Torricella capoluogo, Ornaro e Oliveto Sabino), schede che, da quanto si è potuto apprendere, sembrerebbero tutte quante fare riferimento alla lista risultata sconfitta.

Lo scenario. A questo, poi, si aggiungono le 12 schede nulle (dati del Ministero dell’Interno), che unite a quelle contestate rappresentano un fattore numericamente troppo significativo per poter essere tralasciato. Da qui la richiesta del riconteggio, sulla quale ora la Prefettura di Rieti dovrà esprimersi, verosimilmente andando a fare riferimento alla giustizia amministrativa. In tal caso è assai probabile che si procederà con un ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, che avrà poi il compito di andare a verificare tutte le carte.

Ecco perché, sempre da quanto si è appreso, la lista facente riferimento a Pitorri si sarebbe già consultata con un legale per instradare tale percorso. Nelle prossime ore se ne saprà di più. Certo è che lo scarto così esiguo (si parla dello 0,5% dei voti, tra i 416 della lista vincitrice e i 412 di quella sconfitta) dà la fotografia, politica, di un paese nettamente spaccato in due. E di due differenti punti di vista. Su questo Il Messaggero ha provato anche a raccogliere quello della lista risultata vincitrice, e del sindaco Floriana Broccoletti, il cui telefono, però, è risultato irraggiungibile.

Il precedente. Non è la prima volta che nella Provincia di Rieti si prefigura uno scenario come quello di Torricella in Sabina: nel 2019, alle Amministrative del Comune di Accumoli, la lista risultata vincitrice dalle urne si impose per un solo voto, inducendo la compagine degli sconfitti ad intraprendere un lungo percorso legale. Al netto delle decisioni, ad Accumoli si è poi tornati al voto in questa tornata elettorale, vinta da Mauro Tolomei, nuovo sindaco del paese distrutto dal terremoto del 2016. Vedremo adesso come evolverà la situazione di Torricella.