Venerdì 14 Giugno 2024, 11:09

RIETI - Il questore di Rieti, Mauro Fabozzi, ha emesso un decreto di sospensione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica e per un periodo di quindici giorni, della licenza di un esercizio commerciale del Comune di Fara in Sabina.

A seguito della segnalazione effettuata alla Questura dalla Compagnia dei Carabinieri di Poggio Mirteto, competente per territorio, la Divisione della Polizia Amministrativa e Sociale e dell’Immigrazione della Questura di Rieti è venuta a conoscenza che presso il bar di Passo Corese, denominato “Il Circoletto”, nell’arco temporale di due anni si sono verificati gravi episodi delittuosi che sono sfociati in risse, da ultima quella del 25 maggio 2024, durante le quali sono stati feriti degli avventori, in un caso anche con l’utilizzo di armi bianche.

Il questore di Rieti, valutate le esigenze di ordine e sicurezza pubblica previste per la circostanza, in considerazione delle caratteristiche di pericolosità sociale evidenziate dalle frequentazioni legate a tale locale, ha così decretato per il titolare dell’esercizio la sospensione temporanea per quindici giorni della licenza, ai sensi dell’art. 100 del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Tale provvedimento si rende necessario per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in quelle attività commerciali che non hanno un controllo o un’adeguata vigilanza dei loro avventori e costituisce un monito, per il proprietario del locale, affinché non siano tollerate situazioni che costituiscono un pericolo per la cittadinanza.