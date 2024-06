Inaugurata la settima edizione del Rieti Sport Festival: «Un vanto per il nostro territorio»

RIETI - Nonostante la pioggia abbia provato a guastare la giornata inaugurale, alle 18 si è svolto il tradizionale taglio del nastro, alla presenza delle istituzioni locali: il sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, il vicesindaco e assessore allo Sport Chiara Mestichelli, i rappresentanti della Fondazione Varrone, oltre al patron della rassegna, Sergio Battisti. Il sindaco Sinibaldi ha rimarcato la forte vocazione sportiva della città, sottolineando come il «Rieti Sport Festival sia un vanto per il nostro territorio». Un concetto ribadito anche da Mestichelli. Dopo il via ufficiale, esibizione delle Majorettes di Casperia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA