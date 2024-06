Giovedì 13 Giugno 2024, 00:10

RIETI - Santa Rufina set cinematografico per le riprese del format televisivo d’intrattenimento “Mudù”, con Uccio De Santis e tutto il suo cast.

I destinatari. Una “tre giorni”, con le riprese di sketch e delle “brevissime”, cortometraggi comici che hanno come protagonista il 59enne comico pugliese, nell’ambito di un progetto di set e riprese itineranti, volto alla riscoperta e alla valorizzazione dei borghi italiani. Nell’ottica di questa opportunità di promozione del territorio, il presidente dell’Associazione “Rulli e cantine” di Santa Rufina, Sandro Angeletti, e il direttivo hanno portato a Rieti il comico barese, noto per i suoi esilaranti video e freddure nei panni del maresciallo o dell’appuntato dei carabinieri o del prete di campagna.

Le prerogative. A Santa Rufina è sbarcato un cast composto da 14 persone, tra comici e caratteristi, capeggiati da De Santis, consacrato re delle barzellette con il premio Gino Bramieri nel 1997, cui va il merito di aver saputo trasformare la barzelletta e lo sketch in divertenti cortometraggi dove - al di là della battuta - anche la recitazione, la gestualità e le fisionomie di attori e caratteristi concorrono a creare corti esilaranti. Una comicità leggera, mai volgare quella di De Santis la cui produzione, in piazza del Popolo a Santa Rufina, ha allestito il set cinematografico per la realizzazione dei numerosi cortometraggi, delimitando le varie aree tra sequenze di posti di blocco, scene girate in chiesa e il comico nei panni del carabiniere o del prete.

La troupe ha girato scene da lunedì, sia di mattina che la sera, suscitando l’interesse dei residenti. Episodi che a breve potranno essere rivisti non solo in rete. «Ritengo sia un modo divertente, ma anche molto importante per promuovere il nostro territorio e Santa Rufina in particolare - spiega Angeletti. - Per questo, con il consiglio direttivo, abbiamo colto questa opportunità, portando Uccio a Santa Rufina. Reinvestiamo concretamente sul territorio le attività di “Rulli e cantine”, investendo in questo progetto di promozione, facendo diventare Santa Rufina un set cinematografico: il circuito delle visualizzazioni del format “Mudù” è internazionale. Abbiamo luoghi, siti, borghi e bellezze paesaggistiche che meritano di essere valorizzate e fatte conoscere».