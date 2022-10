Cittaducale, il consigliere Maurizio Ermini denuncia un presunto abuso edilizio a Santa Rufina

RIETI - La denuncia della situazione in corso d’opera era stata segnalata agli organi competenti preposti già nei primi mesi di agosto ma, ad oggi, ancora nessuna risposta. Torna alla carica il consigliere comunale di minoranza al Comune di Cittaducale, Maurizio Ermini.

Nel mirino del consigliere di Centrodestra un presunto abuso avvenuto nella frazione di Santa Rufina, in particolare nell’area del parcheggio di via Colle Marconi a seguito di un’apertura - con cancello su suolo pubblico - di una strada realizzata con una gettata in cemento. Il tratto “incriminato” è di sei metri. Sei metri di suolo pubblico - denuncia Ermini - cosparsi abusivamente da cemento e, a quanto sarebbe emerso per le vie ufficiali, privi di regime autorizzativo. . Segnalazioni del presunto “impossessamento” del terreno pubblico-comunale, da perta di un privato, sono state fatte pervenire anche ai carabinieri e alla Procura in attesa di accertamenti e verifiche che possano andare a dirimere la vicenda.