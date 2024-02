Giovedì 22 Febbraio 2024, 00:10

RIETI - Mesi in attesa di risposte e ora la richiesta di un incontro per capire il futuro dell’area. La zona è quella di Caporio di Cittaducale, dove alcune aree potrebbero essere espropriate per la realizzaione del nuovo svincolo di accesso a Cittaducale, sulla Salaria, appunto nella frazione di Caporio.

Le tesi. Un’opera che, per Anas, è di pubblica utilità e punta a rendere più sicura e scorrevole la strada. Gli interessati dagli espropri e altri cittadini, che hanno dato vita a un comitato e che hanno raccolto firme, hanno sempre sostenuto di non essere contrari all’opera, ma ritengono sia opportuno realizzarla con soluzioni alternative. Tra chi ha messo nero su bianco proposte e disegni su soluzioni alternative, c’è l’ingegnere Marco Martens, progettista di infrastrutture anche internazionali, che, in un incontro, aveva suggerito la sua idea progettuale che, a suo avviso, era «meno impattante per il territorio, con minor aggravio alle proprietà private e con una riduzione del costo dell’opera».

Anas si disse disponibile ad ascoltare le proposte alternative al progetto, riservandosi di vagliare e valutare prima di decidere. Ora, i cittadini interessati dagli espropri stanno ricevendo lettere, in cui si chiede il permesso di accedere alle loro proprietà per eseguire rilievi e indagini geologiche, ma non hanno saputo più nulla su come si intenderà procedere, se le controproposte siano state esaminate da Anas e con quale esito. Ma, soprattutto, gli interessati chiedono di sapere il pensiero della Provincia di Rieti e del Comune di Cittaducale.

Le domande. «Come gruppo di espropriandi del Comune di Cittaducale/Caporio - spiegano i cittadini - abbiamo richiesto, tramite Pec, un incontro con Provincia di Rieti, Comune di Cittaducale e Anas, per avere delucidazioni sul riscontro comunicato da Anas il 2 dicembre, a seguito delle controproposte presentate da Martens. Il professionista aveva proposto alternative al progetto, con soluzioni meno impattanti per il territorio, con minor aggravio alle proprietà private e con notevole riduzione dei costi. Attendiamo una risposta urgente dalle amministrazioni». I cittadini auspicano un confronto con Provincia, Comune e Anas. Il piano attuale vede la realizzazione di un nuovo svincolo per accedere a Cittaducale, una variante per una nuova connessione al paese sulla Salaria, per rendere quel tratto di strada più scorrevole, migliorando la sicurezza.

Samuele Annibaldi

