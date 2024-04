Casperia conquista lo scontro d'alta quota: Cittaducale battuto 1-0. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Casperia fa suo lo scontro diretto contro Cittaducale nella ventiseiesima giornata del girone B di Prima categoria. Gli aspidi vincono 1-0 grazie alla rete nella ripresa del solito Ubah.

Cittaducale sbaglia un calcio di rigore nel primo tempo e non riesce a strappare un punto. Con questa vittoria, gli aspresi si portano al quinto posto con 43 punti, mentre i gialloblù restano a quota 39.

Il primo tempo

Partita equilibrata con il grande caldo che abbassa i ritmi. Cittaducale si difende bene e concede poco ai padroni di casa.

Al 17’ Guidi vicino al gol, con il suo colpo di testa da angolo che termina di poco a lato. Cittaducale ci prova al 23’ con la punizione di De Fulgentiis che finisce sul fondo. Al 43’ Beccarini lancia Papò in profondità che finisce giù dopo un corpo a corpo con Facchini e l’arbitro indica il dischetto assegnando il calcio di rigore agli ospiti. Dagli undici metri va Colantoni che cerca l’incrocio alla destra del portiere ma centra in pieno la traversa. Si va all’intervallo sullo 0-0.

La ripresa

Casperia riesce a guadagnare campo. Al 55’ squillo di Di Folco che da 40 metri prova a sorprendere Caprioli con un pallonetto ma il pallone termina di poco alto. Al 62’ ancora Di Folco al tiro, questa volta centrale. Al 73’ Cittaducale va al tiro con Simoncelli ma il suo tentativo non inquadra lo specchio. Due minuti dopo Casperia sblocca la gara: serpentina di De Angelis che serve Ubah al limite, l’attaccante degli aspresi supera prima un difensore e poi il portiere in uscita depositando il pallone in rete per l’1-0. Insiste sull’onda dell’entusiasmo Casperia che va vicino al gol più volte con Bonifazi, che all’83’ calcia a lato da ottima posizione. All’88’ anche Ramazzotti non riesce ad inquadrare lo specchio da dentro l’area. Al 90’ punizione battuta da Bonifazi che termina alta di un soffio. Nel recupero gli ospiti sfiorano il pareggio con il neo-entrato Ranalli che dalla distanza prova a sorprendere Sansoni ma l’estremo difensore degli aspidi respinge con un grande intervento poco prima della fine della gara.

Le dichiarazioni post-gara

Andrea Capulli, allenatore Casperia: «Partita tosta, loro nonostante qualche assenza ci hanno messo in difficoltà. Non è facile poi affrontare questo tipo di squadre ben messe in campo dopo una lunga pausa e con il primo caldo. Penso però che nella ripresa abbiamo creato di più. I valori delle due squadre sono quelli che la classifica ci mostra, l’equilibrio poteva essere sbloccato da episodi come il rigore, dubbio, del primo tempo o come la nostra rete nella ripresa: il risultato alla fine ci sorride».

Danilo Degano, allenatore Cittaducale: «Faccio i complimenti ai ragazzi per la prestazione offerta. Avevamo parecchie assenze ma chi è sceso in campo ha dato tanto. Una gara equilibrata, condizionata dal caldo clima e da un campo difficile. Purtroppo non siamo riusciti a sbloccare la gara nel primo tempo con il rigore e nella ripresa abbiamo sbagliato sull’episodio del gol e abbiamo pagato caro. Loro sono un’ottima squadra ma oggi abbiamo fatto una buonissima gara».

Il tabellino

Casperia: Sansoni, Pitotti, Guidi, Facchini, Magnerini (75’ Leti), Bonifazi, De Angelis, Polidori (65’ Williams), Ubah, Di Folco, Ramazzotti. A disp. Antonelli, Flamini, Nobili. All. Capulli

Cittaducale: Caprioli, Lorenzoni (47’ Simoncelli), Ferretti, Severoni, De Fulgentiis, D’Amelia (77’ Ranalli), Fiocco, Papò, Beccarini (70’ Carloni), Gunnella (77’ Prosperi), Colantoni. A disp. Degano. All. Degano

Arbitro: Leonardo Cappelli di Roma 1

Marcatori: 75’ Ubah

Note: ammoniti Pitotti (Ca), Carloni (Ci), angoli 3-2