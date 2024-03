Premiazione a Cittaducale per l’Ic Valle del Velino per il concorso “Buon Natale Green: eco-decora la tua scuola”

RIETI - Nella giornata di oggi, venerdì 1° marzo, il Presidente della Provincia di Rieti, Roberta Cuneo, era a Cittaducale per la premiazione dell’Istituto Comprensivo Valle del Velino per il concorso dal titolo “Buon Natale Green: eco-decora la tua scuola!” voluto proprio da Palazzo d’Oltre Velino e dedicato quest’anno alle scuole primarie del territorio. Cuneo ha premiato il primo istituto ex aequo, l’Omnicomprensivo “Valle del Velino” per la Scuola Primaria di Cittaducale e Antrodoco.



«I ragazzi hanno realizzato delle opere meravigliose ricche di dettagli e molto originali – dice Roberta Cuneo - viviamo in un territorio bellissimo, ricco di natura, è fondamentale il lavoro delle istituzioni con le generazioni più giovani per una sensibilizzazione verso il rispetto dell’ambiente e l’educazione al riciclo. È attraverso questi appuntamenti che si parte per creare una cultura verde che migliori la nostra vita e quella delle giovani generazioni.

Tutti i lavori valutati – aggiunge la presidente – hanno dimostrato che questa cultura è in costante crescita e già solida. Bisogna mantenerla. Siamo convinti del ruolo della scuola come motore per la formazione di nuovi cittadini consapevoli - conclude Cuneo - ringrazio la Dirigente Scolastica Anna Canestrella, tutti i docenti, il personale e i bambini per la calorosa accoglienza di oggi e per una partecipazione che apre la pista agli eventi del futuro».