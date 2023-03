Festa a Cittaducale e Concerviano per i cento anni di Domenico Panitti / Le foto

RIETI - Ha soffiato sulla sua centesima candelina festeggiando, con tutti i familiari, un secolo di vita. Nato sotto il segno dei pesci, originario di Grotti di Cittaducale, Domenico Panitti, classe 1923 e sesto di 13 figli, ha compiuto 100 anni tra palloncini, buffet, torte e spumante.

Festa grossa nella residenza per anziani “San’Agnese” di Concerviano dove anche il sindaco Leonardo Ranalli è intervenuto per questo speciale appuntamento per porgere gli auguri a Domenico – ex agricoltore poi passato nel settore edile - che ieri ha festeggiato in allegria con la compagnia di fratelli, nipoti e familiari. Un caloroso abbraccio a nonno Domenico, fresco neo centenario in attesa di soffiare sulla prossima candelina.