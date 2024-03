Martedì 19 Marzo 2024, 00:10

RIETI - Un paese intero riunito per festeggiare Laura Poggi. Tagliato ieri il traguardo dei cento anni: la signora ha festeggiato, domenica, anche con i parenti di Roma il centenario, con i parenti e gli abitanti di Cornillo Nuovo, frazione di Amatrice, che nella giovinezza era diventata la sua casa, dopo il matrimonio con marito Enrico Ciaralli, mentre ieri ha festeggiato a casa con gli amici di Saletta, la frazione di Amatrice della quale è originaria.

La partecipazione. Insieme a Laura, presenti i figli Mario, Flavia ed Emanuela, e i nipoti che l’hanno circondata al momento di spegnere le candeline. Cento anni vissuti tra Amatrice e Roma, per la precisione via del Governo vecchio. Un destino simile nel passato a molte famiglie amatriciane, che in cerca di fortuna si trasferivano nella capitale per costruire un futuro, ma sempre con le montagne e gli splendidi paesaggi nel cuore.

Il marito di Laura era un sarto ed anche lei si divideva tra aiutare nell’attività professionale e badare alla famiglia, dopo essersi trasferiti a Roma negli anni ‘50. Anche la cornice popolare che un tempo animava quei luoghi non c’è quasi più: ma Laura ancora ricorda con piacere quei tempi che rivivono nell’epopea di un’Amatrice e frazioni che oggi attendono la ricostruzione. Ma in questi due giorni non c’è stato spazio per pensieri negativi: l’affetto di tutti era rivolto decisamente verso il traguardo raggiunto da Laura Poggi.