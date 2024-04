Lunedì 22 Aprile 2024, 07:00

La maestra compie cento anni. Teresa Chiappini ha raggiunto un ragguardevole traguardo della sua vita ed ha festeggiato insieme alla sua famiglia che l’ha inondata di affetto, regali e una bella torta. Tre figli, Emiliano, Lucio e Giulia, nati dall’unione con Napoleone Cupini, che per sei mesi negli anni ‘70 ha ricoperto la carica di consigliere comunale e che è venuto a mancare nel 1984. E tre amati nipoti.

La storia

Lei invece è da sempre la maestra. Si è diplomata giovanissima all’istituto magistrale e già a 17 anni ha iniziato ad insegnare nelle scuole elementari di Frosinone. Lavoro impegnativo nell’educazione e nella formazione che ha portato avanti per quarant’anni, fino alla pensione raggiunta all’età di 57 anni. Tante le personalità, i professionisti, gli imprenditori, le persone che hanno ricevuto i suoi insegnamenti e che si ricordano di lei con la massima stima. Teresa ha una memoria inossidabile, rammenta i suoi alunni e la loro condotta, gli aneddoti. E anche la vera data del suo compleanno. Sì perché Teresa può dirsi privilegiata in fatto di compleanni potendo festeggiarlo due volte. Se all’anagrafe è stata registrata il 25 aprile 1924, e quindi sui documenti d’identità risulta questa data, lei ha sempre sostenuto con certezza che è nata il 21 aprile 1924 come le hanno riferito i genitori. Probabilmente un fraintendimento all’ufficio anagrafe ha prodotto quello che lei reputa un errore, ma che in maniera fortuita le ha attribuito due date molto importanti per il nostro Paese: infatti il 21 aprile ricorre la fondazione di Roma, il cosiddetto Natale di Roma, risalente al 753 avanti Cristo; e il 25 aprile è il giorno in cui si commemora la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Nel rispetto delle sue volontà e certi delle affermazioni di Teresa, i familiari solitamente la festeggiano il 21 aprile e anche nell’occasione del suo centenario è stato così.