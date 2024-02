Amelia, un compleanno da ricordare: Carlo Bernardini taglia il traguardo dei cent'anni

AMELIA Cent'anni e non sentirli. Carlo Bernardini festeggia il suo primo secolo. Papillon, cappellino, il bastone - che, è bene precisarlo, serve a poco - questo ragazzo dai capelli bianchi accoglie con un sorriso chi è andato a rendergli omaggio. Le figlie, i generi, il nipote. La sindaca Laura Pernazza e l'assessora alle politiche sociali Antonella Sensini. ci sono tutti. Lui parla poco «sapete - si schermisce - non ci sento più tanto bene» ma si vede che è contento.

Nato a Porchiano del Monte il 21 febbraio 1924, a diciannove anni viene spedito a "fare il soldato" a Trieste.

I tempi sono bui ma lui si adatta. Fino al fatidico 8 settembre 1943. «Ci dissero "si salvi chi può" - racconta -». Lui pensa di tornare a casa, ma il rischio è altissimo. «Mi ricordo che mentre decidevo il da farsi - continua - una signora mi si avvicinò e mi chiese di dove fossi. Anche lei era di queste parti (Amelia ndr), con il marito decisero di ospitarmi per quella notte». L'indomani Carlo conosce due romani che sono intenzionati a tornare a casa. Si accoda e in qualche modo riescono a salire su un treno per Roma. «Quando arrivammo dalle parti di Attigliano - ricorda ancora - sono saltato giù dal treno in corsa e sono arrivato a casa a piedi». Da allora, Bernardini non ha più lasciato la sua Porchiano. Nella casa accanto alla chiesa di Santa Cristina è cresciuta la sua famiglia. Poi, nel 2018 è venuta a mancare sua moglie e lui dopo un pò non se l'è sentita più di stare a casa da solo. Così, ha attraversato la strada e si è stabilito a villa Serena. da lì, può vedere la sua casa. «Qualche tempo fa - racconta una porchianese - gli avevano ventilato l'idea di vendere la casa ma lui ha risposto di no perchè "chissà, quando vado via di qua (Villa Serena ndr), potrebbe servire"». Un auspicio che è una regola di vita. A chi gli chiede infatti il segreto del suo elisir di giovinezza risponde con un sorriso:«Seguire i dieci comandamenti e pensare sempre a domani».