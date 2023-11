Civita Castellana, festaggiata dai parrocchiani del Duomo la centenaria Ines Campi

Festa di compleanno a sorpresa per la neo centenaria di Civita Castellana Ines Campi.

Per oltre cinquanta anni la donna ha servito con cura, dovizia, devozione e tanta fede nella cattedrale di Civita Castellana. In poco tempo si è trasformata in un punto di riferimento per i vari parroci e i parrocchiani.

Quest'ultimi gli hanno reso visita nella casa di riposo di Bassano Romano dove è ospite da qualche tempo. Gli hanno regalato dei doni e l'hanno festeggiata con un torta dei cento anni preparata per l'occasione da loro.

Gli stessi parrocchiani accompagnati da Don Alessandro Profili e don Roberto Catena che hanno celebrato una messa accompgnata dai canti del coro intitolato (a don Giuseppe Bellamaria) della cattedrale che erano presenti. Al termine hanno poi donato agli ospiti una valanga di cioccolatini rendendoli più felici che mai.

Insomma festa per tutti, oltre che per la neo centenaria.