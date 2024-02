Domenica 11 febbraio il Carnevale di Rieti: carri e gruppi in aumento. Ecco il percorso della sfilata

RIETI - Presentata questa mattina in Sala consiliare l’edizione 2024 del Carnevale di Rieti che andrà in scena domenica 11 febbraio.

Organizzato da Pro Loco di Rieti in collaborazione con il Comune di Rieti e con il sostegno di una serie di partner privati, il Carnevale 2024 rappresenta la continuità rispetto a quello della “ripartenza” che ha segnato il 2023. Numeri in netta crescita, come riportato dal Presidente della Pro Loco di Rieti, Fabio Mazzetti, con i carri che sono già circa 20 e numerosi gruppi a piedi. Per le iscrizioni al carnevale di Rieti c’è tempo ancora fino al 9 febbraio.

Rinnovato il percorso della sfilata che, a partire dalle 14.30, prenderà il via da Via Fundania, al centro commerciale Perseo, e attraverserà via dei Flavi, Piazza Marconi, via Cintia, Largo Santa Barbara, via dei Lauri, via P. Borsellino, via delle Orchidee, viale Matteucci, via Sacchetti Sassetti, via Raccuini per concludere il tragitto in Piazza della Repubblica/Porta Romana dove si terrà uno spettacolo musicale e di intrattenimento per grandi e bambini e ci saranno la distribuzione di prodotti gastronomici e le premiazioni per un intero pomeriggio di allegria e condivisione.

«Già dallo scorso anno abbiamo voluto sostenere questa ripartenza del Carnevale – ha spiegato il Vicesindaco e assessore al turismo, Chiara Mestichelli – Significativa anche l’adesione di tutti gli Istituti Comprensivi della Città e di tanti gruppi che hanno già inviato la propria iscrizione».

«Mi complimento con la ProLoco di Rieti, non soltanto perché sta dimostrando di avere grande voglia di servire la Città organizzando eventi e iniziative, ma perché sta dimostrando di essere un esempio di serietà e di come si lavora per il bene della comunità, impegnandosi, evitando polemiche e superando le divisioni e piccoli interessi particolari che purtroppo spesso hanno caratterizzato il passato – ha aggiunto il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi - Bisogna lavorare insieme, a tutti i livelli, e valorizzare quello che abbiamo.

La tradizione del Carnevale a Rieti purtroppo si era persa ma grazie all’impegno di tutti dallo scorso anno abbiamo avviato un percorso che ci sta permettendo di recuperarla e che già quest’anno sta dimostrando una significativa crescita di partecipazione».

Il raduno dei carri allegorici sarà in via Fundania alle ore 11 mentre l’appuntamento per i gruppi è alle 13.45. L’arrivo in Piazza della Repubblica è stimato alle 16.45 circa.

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche l’assessore alla cultura Letizia Rosati e l’assessore al bilancio e patrimonio Andrea Sebastiani.