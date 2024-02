Lunedì 19 Febbraio 2024, 00:10

RIETI - Carri allegorici, maschere di ogni età, scuole: una giornata da primavera anticipata ha accolto, ieri, la sfilata allegorica di carnevale a Rieti, posticipata di una settimana a causa del maltempo dell’11 febbraio. E lo stesso, sempre ieri, è avvenuto, tra gli altri, a Corvaro di Borgorose e a Scandriglia, mentre Magliano Sabina, Antrodoco e Casperia lo avevano festeggiato sabato. E il programma delle sfilate non è ancora finito.

Nel Capoluogo. In tanti hanno sfilato a Rieti, da via Fundania fino a Porta Romana, passando per le strade del centro storico, in oltre due ore di musica e colori: tra i gruppi, quello della scuola Pascoli e del centro giovani di Antrodoco, trattori adeguatamente addobbati e furgoni per sfilare tra coriandoli e stelle filanti. Tra i temi, quello delle costruzioni Lego, i Simpson, i cuochi, la rappresentazione della morte, i fiori. Presenti famiglie, persone di ogni età, insegnanti con le delegazioni degli alunni.

Nutrita la partecipazione anche a Corvaro di Borgorose, per il “carnevale corvarese” e a Scandriglia, per il “carnevale in Comune”, anche in questi casi tra maschere tradizionali e altre fantasiose.

Il "Bammoccio". Discorso a parte per Poggio Mirteto. Qui, infatti, ieri, dopo quattro anni di assenza tra Covid e ostacoli organizzativi, è tornato il “Carnevalone liberato”, manifestazione che, da tradizione, si svolge nella prima domenica di quaresima. Maschere, ma anche tanta musica, fino al personaggio classico della festa, il “Bammoccio”. In tanti, giunti non solo dalla provincia reatina, hanno “invaso” piazza Martiri della Libertà e le aree adiacenti già dalla mattinata e poi nel pomeriggio.

Il programma. E il carnevale 2024, concluso da calendario, nel Reatino non è affatto terminato. Domenica prossima, Poggio Mirteto - condizioni meteo permettendo - ospiterà la 160esima edizione del “carnevalone poggiano”, tra i più antichi del Lazio e che, anche in questo caso, vedrà arrivi da tutta la provincia reatina e dalle altre zone regionali. Una settimana dopo, domenica 3 marzo, la scaletta terminerà con il “carnevale postarolo”, a Posta, anch’esso inizialmente previsto per domenica 11 febbraio e poi rinviato di tre settimane per il maltempo.