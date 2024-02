Lunedì 19 Febbraio 2024, 08:51

FOLIGNO Chiusura letteralmente col botto al Carnevale di Sant’Eraclio. E ieri è stato assegnato al Cantiere ”I Matti” il trofeo Alfio Pace premio che celebra l’indimenticato presidente degli anni 70 e 80 del secolo scorso. La “La “Gabbia di Fuoco” è stato l’ultimo atto del terzo corso mascherato offrendo al foltissimo pubblico che ha assistito alla manifestazione uno spettacolo pirotecnico davvero bello. È piaciuta davvero molto anche la parata dei carri allegorici (“Super Mario Bross”, “Steampunk Fantasy”, “La Nave Alata”, “Barbieland”, “Baccoburlacco a Santoracchio”, “E tutto un magna magna”). La musica a go go con la Paiper Family e la marching band “Sbandieratori e Musici “Città di Foligno” e le stupende coreografie delle majorettes “New Lady Spartanes” di Acquasparta. Si è fantasticato con “Alice nel Paese delle Meraviglie” e i numeri circensi degli artisti da strada dell’Academy Circus. Nei pressi del palco centrale di Piazza Fratti si è notata la presenza del Sindaco Stefano Zuccarini. Il nono trofeo “Alfio Pace” al termine del Corso mascherato di domenica pomeriggio è stato consegnato dal presidente Fabio Bonifazi, come detto, al Cantiere “I Matti” (carro allegorico “E tutto un magna magna” e mascherata “I cuochi”). Al secondo e al terzo gradino del podio si sono classificati rispettivamente i cantieri Cartoons e We Can. Un premio speciale è stato assegnato al Cantiere “I Plus” new entry del Laboratorio dei Carri “Biagetti”, per la tenacia e la forza di volontà dimostrata nel realizzare per la prima volta un carro allegorico e un gruppo mascherato.