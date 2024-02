Carnevale di Pontecorvo, un fiume di gente per la sfilata dei carri: vince TomorrowLand

Un fiume di persone, ieri 18 febbraio 2024, ha invaso le vie di Pontecorvo per assistere alla 72esima edizione del Carnevale storico di Pontecorvo. Maschere per tutti i gusti, corindoli, allegria per grandi e piccini, ma soprattutto carri allegorici. Quattro i gruppi in gara che hanno affrontato tematiche differenti: dalla guerra, all'intelligenza artificiale, ma anche con l'inno alla vita e al confronto tra i popoli. Ha vinto la 72esima edizione il carro realizzato dallo Staff "La Miniera", dei frattelli Marco e Pasqualino Rosati e Stefano Rega dal titolo TomorrowLand.

"Nel crocevia tra il passato nostalgico e il futuro avanzato, l'intelligenza artificiale si fonde in modo unico con l'estetica intrigante dello Steampunk.

Questa combinazione audace crea un mondo in cui ingranaggi meccanici si intrecciano con algoritmi sofisticati. Il fascino dello Steampunk risiede nella sua capacità di reinterpretare il passato attraverso una lente futuristica. L'intelligenza artificiale porta alla creazione di nuove opportunità in diversi settori, allo stesso tempo, però, questa nuova tendenza cela degli aspetti negativi, quali la sempre più frequente perdita dei posti di lavoro e la diffusione di fake news e di realtà distorte", hanno spiegato i costruttori.

Secondo posto per "Papaveri Rossi" della Fit&Dance Revolution che h tratto spunto dalla canzone di De Andrè "La Guerra di Piero" per dire no ad ogni conflitto . Terzo classificato: La Vida es un Carnaval di Domenico Gelfusa e Daniele Paliotta, quarto classificato Andrà tutto bene di Guido Della Posta.

A premiare i vincitori il presidente del consiglio nazionale dei beni culturali, il professor Gerardo Villanaci, già proclamato cittadino onorario di Pontecorvo. Il quale ha detto: "Sono un pontecorvese: questo Carnevale è fantastico". Il sindaco Rotondo e il delegato Santamaria hanno ringraziato quanti hanno "collaborato alla superlativa edizione del Carnevale".