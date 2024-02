Domenica 25 Febbraio 2024, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

A Fara in Sabina, oggi alle 17, al teatro Potlach, partono gli appuntamenti con la stagione teatro per ragazzi. Si comincia con “La magica fiaba delle 4 stagioni”, del Potlach, con una “strana” coppia di musicisti che provano “Le quattro stagioni” di Vivaldi. Una fiaba sulle quattro stagioni con scene comiche, tragiche e a volte assurde.

A Poggio Mirteto il carnevale non finisce mai. Un mese in maschera iniziato il 4 febbraio col carnevale dei bambini, poi il rinvio per il maltempo della kermesse dell’11 febbraio, domenica scorsa il carnevalone liberato e, oggi, il carnevalone poggiano, il più antico del Lazio, che celebra la 160esima edizione. Gli organizzatori della Pro loco hanno allestito il programma: si parte alle 11, quando farà il suo ingresso in piazza Martiri della Libertà “Sua maestà carnevalone”, un enorme pupazzo in cartapesta che campeggerà per tutta la festa al centro della piazza principale di Poggio Mirteto e che sarà il simbolo della festa. Dalla tarda mattinata al primo pomeriggio, il concentramento dei carri allegorici, le macchine addobbate e i gruppi mascherati a piedi a Ponte Garibaldi (capolinea Cotral), da dove alle 14.30 prenderà il via la sfilata che, dalla rotonda, risalirà la Passeggiata e poi arriverà in piazza Martiri, dove ci saranno le esibizioni e le coreografie, tra la musica. La sfilata di carri e gruppi sarà aperta dalla Banda musicale nazionale Garibaldina di Poggio Mirteto, la Blak brass band, le bande musicali di Montopoli di Sabina e di Gavignano, le majorettes di Montecompatri e il gruppo S-Banda-Ti. Alle 18, le premiazioni dei primi tre classificati di ogni categoria, dalle 18.30 la tradizionale processione dei “zoccoletti” e, alle 19, la cremazione tra suoni, canti e balli di Sua maestà carnevalone.

Domenica 3 marzo, poi, a Posta, ritornerà il carnevale postarolo, 27esima edizione, che quest’anno vedrà un carnevale in chiave “history edition”, con le frazioni e i Comuni limitrofi che porteranno una rappresentazione della propria storia e tradizioni: dai romani al medioevo, da Margherita d’Austria a San Francesco, con il corteo in maschera che arriverà fino a piazza degli Eroi, dove ci saranno gli spettacoli.

Proiezione, oggi alle 16, a Rieti, nella sala consiliare di Palazzo d’oltre Velino, il film documentario “La Morte Negata”, di Alessandro Amori, regista e produttore della Playmastermovie, una società benefit nata per diffondere contenuti di informazione indipendente, promuovendo spazi di libera espressione. Dopo il successo del docu-film “Invisibili”, la PlayMasterMovie torna con il film-denuncia dedicato a uno degli aspetti più drammatici dell’emergenza Covid, ovvero la morte in solitudine di centinaia di persone, senza il conforto dei propri cari. Nel documentario sono state raccolte le testimonianze di alcuni familiari delle vittime del Covid. Al termine della proiezione, seguirà un dibattito con possibilità da parte del pubblico di rivolgere domande ai relatori.