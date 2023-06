Assalta Sae della compagna con mazza da baseball e taglia ruote delle biciclette con un coltello: arrestato

RIETI - Nella tarda serata, i Carabinieri della Stazione di Amatrice, a Cittareale, hanno arrestato, per violenza privata, danneggiamento e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, un quarantenne di origini campane, ospite in una Sae, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo in evidente stato di alterazione psicofisica, armato di una mazza da baseball, ha dato in escandescenze e si è scagliato contro la Sae (Soluzione Abitativa di Emergenza) dove alloggia la compagna, frantumando le finestre e la porta della veranda. Ancora non soddisfatto di quanto accaduto, ha minacciato gli occupanti del modulo abitativo e con un coltello da cucina ha tagliato le ruote delle biciclette degli indifesi malcapitati.

Il comportamento dell’uomo ha turbato, non poco, la quiete del villaggio costituito dai moduli abitativi realizzati per fronteggiare i disagi post terremoto del 2016, in una frazione del Comune di Cittareale.

L’immediato intervento e la professionalità degli operanti hanno consentito di bloccarlo e arrestarlo, evitando che la situazione arrivasse a ben più gravi conseguenze.

L’uomo, dopo essere stato accompagnato in Caserma per il fotosegnalamento, è stato ristretto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale di Rieti, in attesa del rito per direttissima.

La mazza da baseball e il coltello da cucina, sono stati posti sotto sequestro.