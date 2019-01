Lo sorprende a rubare la sua auto, nasce una lite: arriva la polizia e arresta il ladro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo di 55 anni è stato arrestato da personale della Polizia di Stato – Questura di Latina, nell'ambito di controlli nelle zone "calde" della città per prevenire e reprimere episodi di criminalità predatoria.Proprio durante tale attività di controllo, disposta dal questore Carmine Belfiore, nella serata di venerdì 11 gennaio un equipaggio della squadra volante è intervenuto in via Pastrengo, dopo una segnalazione al 113 che indicava una persona che stava tentando di forzare un’autovettura in sosta;.Gli agenti, una volta arrivati, hanno notato due persone intente a discutere violentemente. Uno era il ladro, l'altro il proprietario dell'auto che lo aveva sorpreso mentre era già nell'abitacolo. A quel punto i poliziotti hanno separato i "contendenti" e fermato il ladro che aveva con sé di un set di chiavi e altri oggetti atti allo scasso, sottoposto.L'arrestato, personaggio noto alle forze dell'ordine, una volta in Questura ha dato in escandescenza ed è stato necessario l'intervento di personale dell'Ares 118. E' stato trattenuto in attesa del rito per direttissima ed è accusato di furto aggravato e porto di oggetti atti allo scasso.