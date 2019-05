Roma, carabiniere libero dal servizio arresta ladro che aveva rapinato una coppia poco prima

Un carabiniere della Stazione Piazza Dante, libero dal servizio e in abiti civili, ha arrestato un 32enne algerino, senza occupazione e con precedenti, che aveva rapinato poco prima una coppia di studenti in strada. Passeggiando per via Gioberti, il 32enne ha avvicinato una coppia alla spalle ed è riuscito a rubare il portafoglio dalla borsa della donna, una 30enne di origini siciliane, per poi darsi alla fuga. L’uomo e la donna si sono messi subito all’inseguimento del malvivente e, una volta giunti in via Cattaneo, hanno con lui ingaggiato una colluttazione. La scena ha attirato l’attenzione del carabiniere, libero dal servizio, che è subito intervenuto in aiuto ed ha bloccato il rapinatore. Recuperata la refurtiva, l’uomo è stato arrestato per rapina impropria, ed è stato accompagnato in caserma, dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA