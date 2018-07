Polizia arresta ladro addormentato: troppo stanco per portare a termine il colpo

Troppo stanco per portare a termine il colpo: la polizia di Zurigo è intervenuta la scorsa notte in un negozio del «Kreis 4», dov'era stato segnalato un furto, e con grande sorpresa ha trovato il presunto scassinatore addormentato dietro un bancone.





L'uomo, un 34enne, si è lasciato arrestare «senza opporre resistenza», indica oggi in una nota la polizia della città sulla Limmat. L'operazione è scattata verso le 3:30, con diverse pattuglie di agenti che hanno circondato il negozio.

Gioved├Č 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:00



